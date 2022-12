Z myślą nie tylko o chłodzie laptopa i wydajności jego pracy.

MODECOM MC-CF21 SILENT FAN to nowość w ofercie MODECOM. Ta nowoczesna podstawka chłodząca wyposażona została w dwa ciche i podświetlane wentylatory RGB z przepływem powietrza 120 CFM, mające za zadanie zapewnić jak najniższe temperatury laptopa. A to nie jedyna jej zaleta, ponieważ oferuje znacznie więcej funkcjonalności.

Ekran LCD wyświetla wybrany tryb pracy wentylatorów, a panel sterowania umieszczony na froncie umożliwia w wygodny i szybki zmianę pożądanych ustawień pracy. To właśnie z poziomu panelu sterowania ustala się prędkość wentylatorów (dochodzącymi do 1400 RPM), dostosowując optymalny przepływ chłodnego powietrza do własnych potrzeb.

Podstawka sprawdzi się do laptopów zarówno gamingowych, jak i biurowych. To właśnie z myślą o graczach posiada ona aż 10 trybów podświetlenia wentylatorów. A co z tymi, którzy nie są fanami takich „świecidełek”? Nic straconego – podświetlenie można całkowicie wyłączyć przytrzymując przycisk sterowania zmiany podświetlenia.

Cechą wyróżniającą MODECOM MC-CF21 SILENT FAN jest również odłączana podstawka do podtrzymywania smartfona. Pracując lub grając na laptopie smartfon jest zawsze w zasięgu wzroku i można wygodnie odebrać przychodzącą rozmowę lub odczytać SMS. Takie rozwiązanie przyda się również podczas wideokonferencji z poziomu kamery w telefonie – podstawka zapewni komfort i wygodę rozmowy przy jednoczesnej możliwości pracy na laptopie.

Duży kąt regulacji nachylenia (4,5 - 45 stopni) pozwala ustawić laptopa według własnych preferencji. Praca na laptopie jest jeszcze przyjemniejsza i bardziej ergonomiczna. To rozwiązanie ogranicza zmęczenie dłoni, zapewniając optymalny komfort nauki, pracy lub zabawy. Składane blokady zapobiegają zsuwaniu się laptopa, dzięki czemu sprzęt jest bezpieczny i nie ulegnie uszkodzeniu.

Podkładka posiada dwa porty USB. Można podpiąć do niej mysz lub klawiaturę, a zatem dodatkowy port USB może służyć jako hub do podłączania akcesoriów.

Cena podkładki MODECOM MC-CF21 SILENT FAN wynosi SRP 159 PLN.

Więcej informacji o produkcie: https://www.modecom.com/product/mc-cf21