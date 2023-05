MODECOM VOLCANO JAGER – zmień grę, zmień mysz.

Dobranie myszy „pod siebie” jest nie lada wyzwaniem. A nawet jeśli już uznamy, że używana przez nas mysz jest świetna, to albo kończy się za jakiś czas jej produkcja i wchodzi następca, albo się zużywa, lub po prostu nudzi i chcemy spróbować coś nowego. Aby nie ograniczać wyboru i dać większe pole do customizacji, MODECOM ma na to wszystko proste rozwiązanie – mysz MODECOM Volcano Jager z wymiennymi panelami, dodatkowymi cichymi switchami w zestawie i masą innych użytecznych funkcji.